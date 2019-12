Arábia Saudita condena 5 pessoas à morte pelo assassinato de repórter

Reprodução/CNN A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo



A procuradoria-geral da Arábia Saudita informou nesta segunda-feira (23) que cinco pessoas foram sentenciadas à morte devido ao envolvimento no óbito do jornalista Jamal Khashoggi. Outras três pessoas foram condenadas com penas de 24 anos de prisão.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem. No dia 2 de outubro de 2018 ele entrou no consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários para seu futuro casamento e nunca mais foi visto.

Depois, a Arábia Saudita confessou que o jornalista morreu no edifício depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado.

A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.

*Com informações da Agência Brasil