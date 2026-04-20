Trump afirma que é ‘altamente improvável’ que trégua com Irã se estenda após quarta à noite

Republicado afirmou que vai considerar cessar-fogo como encerrado no dia 22 de abril

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Trump diz que cessa-fogo com Irã vai acabar na noite do dia 22 de abril



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (20), que a trégua com o Irá acaba na noite de quarta-feira (22) e que é “altamente improvável que o cessa-fogo se esteda” para além das duas semanas que foram dadas. A trégua entre EUA e Irã começou no dia 7 de abril.

A declaração foi dada em entrevista à Bloomberg e vem em um momento delicado do cessar-fogo entre os dois partidos por causa das recentes acontecimento, sendo um deles o ataque e captura de um navio do Irã pelas forças dos Estados Unidos.

Outro ponto de tensão e em relação as negociações é que a delegação dos Estados Unidos está a caminho do Paquistão para segunda rodada de negociações. Entretanto, os iranianos informaram no domingo (19) que não tem interesse em participar, eles alegam que os Estados Unidos têm feito “exigências excessivas” e “demandas irracionais”. “Nessas condições não se vislumbra um cenário claro para negociações bem-sucedidas”, disse a agência Irna.

O objetivo das negociações é alcançar um acordo para o fim duradouro da guerra, iniciada em 28 de fevereiro por ataques de Israel e dos Estados Unidos, e que se propagou por todo o Oriente Médio, com um balanço de milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano, e um forte impacto na economia mundial.

No domingo, Trump havia subido o tom contra o Irã e afirmou que estava na hora de parar de ser bonzinho. “Os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã”. “CHEGA DE SER BONZINHO!”, advertiu. Segundo o republicano, os Estados Unidos oferecem um “acordo razoável” e que, em caso de recusa por parte de Teerã resultaria em uma resposta dura.

Captura de navio iraniano

A marinha dos Estados Unidos atacou e capturou no domingo um navio cargueiro do Irã. Um vídeo divulgado pelo Comando Central dos Estados Unidos mostra como foi realizada a operação. As forças norte-americana também informaram que “enviaram multiplos alertas e informes para o cargueiro iraniano de que era uma violação do bloqueio dos Estados Unidos”, explicou o Comando em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Depois dos Toruka’s ignorar os alertar por seis horas, o Spruance desativou a propulsão do Touska disparando vários projéteis do canhão MK 45 de 5 polegadas do destróier contra a sala de máquinas da embarcação”, explicou, e acrescentou que. Fuzileiros navais da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais abordaram posteriormente o navio não cooperativo, que permanece sob custódia dos EUA.

Nesta segunda-feira (20), fontes de seguranças informaram que os Estados Unidos desconfiam que o navio do Irã, provavelmente tem a bordo o que Washington considera itens de uso duplo que poderiam ser usados pelos militares, entretanto, não entraram em detalhes sobre os itens.

Fechamento de Ormuz

A sitação de Ormuz também é outro pronto de tensão entre Estados Unidos e Irã. A região, reaberta na sexta-feira (17), voltou a ser fechado se fechada no sábado (17). Nesta segunda-feira, o tráfego marítimo permanecia praticamente parado com apenas três travessias nas últimas 12 horas, de acordo com dados de navegação. À Bloomberg, o republicado afirmou que o Estreito de Ormuz continuará bloqueado até que um acordo seja fechado

Na sexta a reabertura do corredor marítimo gerou um impulso imediato nos mercados financeiros e provocou uma queda expressiva dos preços do petróleo. Entretanto, no sábado (18), poucas horas após a reabertura, o Irã anunciou a retomada do “controle rigoroso” de Ormuz, por onde, antes da guerra, transitavam 20% do fluxo global de hidrocarbonetos.