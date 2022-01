Argentina passa a exigir teste para Covid-19 de todos que entrarem no país

Medida vale para estrangeiros e cidadãos da nação, que registrou aumento de casos da variante Ômicron

Pablo PORCIUNCULA / AFP Testes de Covid-19 precisarão ser mostrados na entrada da Argentina



O governo da Argentina informou nesta segunda-feira, 3, que tanto seus cidadãos quanto os estrangeiros que quiserem entrar no país deverão ser testados para Covid-19 por causa do aumento dos casos da variante Ômicron. “Devido à proliferação da ômicron, uma variante com um risco maior de transmissão e reinfecção em comparação com as que circulavam anteriormente, é um requisito para a entrada na Argentina passar por um teste diagnóstico”, disse o Ministério da Saúde em comunicado. A medida se aplica àqueles que entrarem por via aérea, fluvial e marítima na Argentina e foi baseada no aumento de casos de covid que o país sofreu no final de dezembro, quando a barreira de 50 mil contágios por dia foi ultrapassada. A nova exigência se soma às normas atuais para os passageiros que desejarem entrar no território. Eles devem apresentar um teste PCR negativo realizado no país de origem até 72 horas antes da viagem. Também é cobrado o esquema vacinal completo, com a segunda dose aplicada no mínimo 14 dias antes da entrada no território argentino. Companhias de transporte farão o controle da documentação antes do embarque.

*Com informações da EFE