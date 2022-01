Argentina registra 101 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas; total é de 6,2 milhões

No mesmo período, foram registradas 37 mortes, fazendo com que o total de óbitos subisse para 117 mil; país vive aumento de casos

Juan Ignacio Roncoroni/EFE País vive momento de aumento no número de casos de Covid-19



O número total de casos de Covid-19 na Argentina subiu chegou a 6.237.525 neste sábado, 8, depois que 101.689 novos diagnósticos positivos foram notificados nas últimas 24 horas, um pouco abaixo do recorde de 110.533 registrado na sexta-feira, 7. De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, as mortes por Covid-19 no país chegaram a 117.465, após 37 óbitos registrados no mesmo período. Segundo dados oficiais, são 5,5 milhões de pacientes já se recuperaram da doença, enquanto o número de pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 que permanecem internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foi de 1.852 neste sábado. A porcentagem de ocupação de leitos de UTIs para todos os tipos de patologias é de 38,7% em todo o país e 39,8% se for considerada apenas Buenos Aires e seus arredores.

*Com informações da EFE