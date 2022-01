Estados Unidos registram 900 mil casos de Covid-19 em meio ao avanço da Ômicron

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país também registrou 2.615 novos óbitos causados pela doença na última sexta-feira, 7

Estados Unidos vivem momento de alta no número de casos de Covid-19



A variante Ômicron da covid-19 está atingindo duramente os Estados Unidos, país com o maior número de casos acumulados do coronavírus no mundo e onde ocorrem mais de 900 mil novos casos e 2 mil mortes diárias. De acordo com os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, 900.832 novos casos e 2.615 óbitos foram registrados no país na sexta-feira, 7, após ter ultrapassado a marca de 1 milhão de casos na última segunda, 3. Especificamente, foram comunicados naquele dia 1.082.549 de casos, embora o número possa estar distorcido devido ao atraso na entrega dos dados devido ao fim de semana e às festas de fim de ano. As autoridades sanitárias dos EUA insistiram na importância da vacinação e pediram aos cidadãos que recebessem a dose de reforço das vacinas disponíveis. Até o momento, 62% da população do país já recebeu a dosagem completa, enquanto 33% tem a dose de reforço. Por sua vez, a variante Ômicron já responde por 95% dos casos de Covid-19 nos EUA.

*Com informações da EFE