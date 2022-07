Argentina vacinará crianças contra Covid-19 a partir dos 6 meses de idade

Na última semana, país registrou 27.154 novos casos e 39 mortes causadas pela doença; doses devem chegar em até três semanas

A Argentina começará a vacinar crianças com idade entre entre seis meses e quase três anos contra Covid-19, além de também aplicar reforços na população pediátrica entre três e quatro anos, sendo que as primeiras vacinas, que são do laboratório Moderna, chegariam durante a semana de 25 de julho, segundo informaram fontes oficiais nesta sexta-feira, 8. “As vacinas utilizadas serão da plataforma de RNA do laboratório Moderna e serão usadas para iniciar esquemas desde os 6 meses até os 2 anos, 11 meses e 29 dias”, detalhou o Ministério da Saúde argentino em comunicado. A pasta de Saúde da Argentina avançará com a inoculação em lactentes após a aprovação da entidade reguladora, a Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (ANMAT). “A Argentina se torna o primeiro país da América Latina e um dos primeiros do mundo a começar a vacinar crianças a partir dos seis meses de idade contra a covid-19”, escreveu o presidente Alberto Fernández em sua conta no Twitter, que também informou que uma remessa com 1,4 milhão de doses chegará em três semanas.

Por sua parte, a ministra da Saúde, Carla Vizzotti, afirmou que o vírus está presente e continuará a circular sazonalmente. “A pandemia está em outro estágio, claramente, é outra situação. Mas o vírus está aqui, o vírus vai continuar conosco, circulando sazonalmente. Estamos melhores graças às vacinas e por isso temos que continuar nos vacinando”, esclareceu Vizzotti. Na última semana, a Argentina registrou 27.154 casos e 39 mortes pelo coronavírus, enquanto os leitos de unidades de terapia intensiva registraram uma ocupação de 44,6%. Com 46.234.830 milhões de habitantes, a Argentina tem 40,8 milhões com esquema vacinal iniciado e 37,6 milhões com esquema completo, enquanto 24,8 milhões têm dose de reforço e 3,1 milhões com a quarta dose.

*Com informações da EFE