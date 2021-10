Argentina vai imunizar crianças de 3 a 11 anos com vacina chinesa contra a Covid-19

Imunizante usado será da farmacêutica Sinopharm, que recebeu aprovação da agência reguladora do país para uso emergencial na população pediátrica

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK Além da Argentina, o imunizante da Sinopharm também está sendo usado na China, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein



A Argentina vai iniciar a imunização de crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 1º, pelo ministra da Saúde, Carla Vizzotti. Segundo ela, a vacina usada será a chinesa Sinopharm, que recebeu aprovação da agência reguladora do país para uso emergencial na população pediátrica. A estimativa é que de 5,5 milhões a 6 milhões de crianças sejam imunizadas em esquema de duas doses. “A notícia é que a Argentina terminará o ano de 2021 com toda sua população acima de três anos coberta e protegida”, declarou a ministra em coletiva de imprensa. No evento, Carla Vizzotti afirmou que o composto da Sinopharm “é uma das vacinas mais seguras”. “O que a Anmat analisou é precisamente que todos os dados de imunogenicidade e segurança são encorajadores e positivos e apoiam o uso da vacina”, argumentou. Além da Argentina, o imunizante também está sendo usado na China, nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein.

*Com EFE