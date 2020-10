Trump perde eleitores entre os idosos, grupo-chave nos EUA

Especialistas apontam que pandemia do novo coronavírus pode ser responsável direta por afastar idosos, grupo vulnerável à doença, do atual presidente

Erin Scott/EFE Afastamento de idosos de Trump pode ter sido ocasionado pelo novo coronavírus



Candidatos republicanos venceram as últimas quatro eleições entre os idosos nos Estados Unidos. Este ano, porém, o grupo dá sinais de que está mudando de ideia com relação ao presidente Donald Trump. Essa seria uma das razões pelas quais o candidato republicano está atrás de Joe Biden nas pesquisas em alguns dos campos de batalha mais importantes. Em 2016, Trump venceu entre os eleitores idosos por 7 pontos de diferença, mas tem ficado atrás de Joe Biden por 10 pontos o ano todo, mostra pesquisa Wall Street Journal/NBC News. A pandemia do coronavírus está tornando mais difícil a recuperação desses votos, já que os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis à Covid-19.

O enfraquecimento de Trump entre os eleitores mais velhos é especialmente importante por causa de um elemento demográfico: quase todos os Estados mais competitivos nesta eleição têm grandes populações acima dos 65 anos, com participação acima da média nacional. Alguns dos Estados com mais idosos são também aqueles em que esses eleitores parecem estar se distanciando de Trump, mostram pesquisas recentes. Entre eles estão Maine, Pensilvânia, Michigan, Winsconsin, Flórida, Iowa e New Hampshire.

*Com informações do Estadão Conteúdo