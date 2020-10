EUA: Disputa eleitoral deve se acirrar antes de último debate entre Trump e Biden

O último encontro entre os candidatos acontece nesta quinta-feira, 22, com a possibilidade final de ambos debaterem as propostas

EFE O primeiro confronto foi marcado por interrupções e acusações pessoais vindas dos dois lados, sobrando menos espaço para discussão de ideias



Há 15 dias das eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden intensificam discursos. O próximo debate eleitoral acontecerá nesta quinta-feira, dia 22. Este será o último encontro entre os candidatos e a possibilidade final de ambos debaterem as propostas. O primeiro confronto foi marcado por interrupções e acusações pessoais vindas dos dois lados, sobrando menos espaço para discussão de ideias. Já o segundo debate foi desmarcado, já que o presidente Donald Trump estava com coronavírus e não aceitou que o encontro ocorresse de forma virtual. Para o professor de Relações Internacionais da FMU Manuel Furriela, o republicano tem um bom domínio da retórica e vai acentuar o discurso contra Biden nesta reta final.

“O Trump ele vai radicalizar o discurso. Ele tem buscado discursos críticos dizendo que é inconcebível ele perder para Joe Biden, tudo isso é retórica do discurso. Ele é um grande comunicador, as pessoas às vezes não lembram de toda a carreira dele na comunicação, ele teve sucesso na carreira de comunicação e sempre foi polêmico”, avalia. Segundo Manuel Furriela, Joe Biden também vai adotar discursos mais intensos o que, de acordo com ele, não é uma característica tão forte do concorrente. “O Joe Biden vai, em uma estratégia totalmente inesperada, também bater, o que não é o perfil tradicional do político. Mas ele vai retrucar porque há uma percepção de que é uma eleição em que esse debate mais acalorado traz dividendos”, afirma.

Manuel Furriela lembra ainda que Joe Biden é um candidato do partido Democrata que transita bem entre os conservadores, e acredita que este é um diferencial em comparação à Hilary Clinton. Neste fim de semana Donald Trump continuou ativamente na campanha e viajou para três estados. Ele criticou Joe Biden e disse que, se perder as eleições, cogita até deixar o país. Pelo Twitter, o democrata também fez críticas ao republicano afirmando que Trump coloca em risco a população quando aglomera pessoas em seus eventos de campanha. As eleições norte-americanas estão marcadas para o dia 3 de novembro.

*Com informações da repórter Camila Yunes