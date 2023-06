Assembleia da Califórnia aprova lei que obriga redes sociais a pagarem por uso de conteúdo jornalístico

Projeto foi aprovado nesta quinta-feira, 1º, e seguirá para análise no senado estadual; proposta prevê que 70% da verba obtida seja destinada aos jornalistas

REUTERS/Mike Blake/File Photo Empresas como Google, Facebook e Microsoft deverão pagar pela utilização dos conteúdos



A Assembleia da Califórnia aprovou um projeto de lei que obriga redes sociais a pagarem para poderem utilizar conteúdo jornalístico em suas plataformas. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira, 1, pelo placar de 46 e 6 e agora será encaminhada para análise no Senado estadual. O “The California Journalism Preservation Act” (“Ato de preservação do jornalismo na Califórnia”, em tradução livre) prevê que empresas como Google, Facebook e Microsoft deverão repassar uma porcentagem de suas receitas de publicidade para poderem acessar conteúdos jornalísticos digitais. O acesso inclui a aquisição, o rastreamento e a indexação do conteúdo pelas plataformas. O projeto prevê ainda que 70% da verba obtida pelas mudanças seja destinado para os jornalistas. A News/Media Alliance, organização que representa mais de 2 mil veículos de jornalismo nos EUA, comemorou a decisão da Assembleia. “Estamos extremamente encorajados a ver esse progresso em nível estadual, o que mostra que os americanos entendem a importância e o valor do jornalismo para manter suas comunidades seguras e informadas, e responsabilizar os que estão no poder”, disse Danielle Coffey, presidente da organização.