STF começa a julgar denúncia contra Otoni de Paula por ‘violência moral’ a Moraes

Relator do caso é o ministro Nunes Marques; Moraes se declarou impedido de participar da votação

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Otoni de Paula será julgado por difamação, injúria e coação contra o ministro Alexandre de Moraes



O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) por difamação, injúria e coação contra o ministro Alexandre de Moraes. O caso teria ocorrido durante uma live em redes sociais em 2020. O relator é o ministro Nunes Marques, e Moraes não participará do julgamento, por estar impedido. De acordo com a denúncia da PGR, em lives em redes sociais realizadas em junho e julho de 2020, o parlamentar proferiu ofensas e ameaças a Alexandre de Moraes após uma decisão no inquérito que investiga a incitação a atos antidemocráticos, entre eles o disparo de rojões contra a sede do STF em junho de 2020, no segundo ano do governo Bolsonaro.