Assembleia de Nova York analisa impeachment de governador após acusações de assédio sexual

Andrew Cuomo é acusado de assédio sexual e comportamento indevido com seis mulheres; Procuradoria-geral de Nova York também investiga o político

Imagem: Flickr/Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Governador de Nova York, Andrew Cuomo, está sendo investigado por assédio sexual



A Assembleia Estadual de Nova York anunciou nesta quinta-feira, 11, que iniciará uma investigação para um possível impeachment contra o governador Andrew Cuomo, acusado de assédio sexual e comportamento indevido por seis mulheres nas últimas semanas. O porta-voz da maioria democrata na Assembleia, Carl Heastie, emitiu um comunicado no qual detalhou que Charles Lavine liderará o Comitê Judicial encarregado da investigação, e descreveu as acusações contra Cuomo como “sérias”. “O comitê terá autoridade para entrevistar testemunhas, solicitar documentos e analisar provas, como diz a Constituição do estado de Nova York”, comentou Heastie, que disse ter fé que a investigação será “rápida, completa e meticulosa”.

Heastie disse que sua investigação não vai interferir na que está sendo feita pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, sobre as mesmas acusações. O anúncio ocorre poucas horas após a Polícia de Albany, capital do estado de Nova York, afirmar que investiga se a última acusação de abuso feita contra Cuomo pode constituir delito, o que poderia complicar a situação do político. O início da investigação da Assembleia Estadual vem um dia após a divulgação de detalhes sobre o último caso revelado de suposto abuso sexual por parte do governador, divulgados pelo jornal local “Albany Times Union”.

De acordo com a publicação, uma jovem funcionária de Cuomo, a sexta a acusá-lo, foi abusada sexualmente na residência oficial do governador no final de 2020, quando o político pediu para ela ajudá-lo a solucionar um problema em seu celular. Segundo a matéria, Cuomo colocou as mãos por baixo da blusa da funcionária, que não foi identificada, e tocou em seus seios. O jornal afirma ter recebido a informação de uma pessoa próxima à mulher. Até o momento, esta é a acusação mais séria contra o governador, que ainda não foi denunciado formalmente por comportamento abusivo.

*Com informações da EFE