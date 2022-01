Asteroide com 1 km de largura passará perto da Terra nos próximos dias

Nasa prevê que aproximação aconteça na próxima terça-feira, 18; cientistas afirmam que não há risco de colisão com o planeta

Reprodução Objeto não será visível a olho nu, mas pode ser detectado por microscópios



Um asteroide com cerca de um quilômetro de largura deve se aproximar da Terra no dia 18 de janeiro, próxima terça-feira, às 18:51. A informação foi divulgada pela Nasa, que afirmou que o corpo não entrará em colisão com o planeta, mas será o mais perto a passar nos próximos dois séculos. Descoberto pela agência espacial em meados de 1994, o asteroide foi nomeado como 7482 (1994 PC1) e está se movendo a 76.192 km/h, a uma distância de quase dois milhões de quilômetros da Terra. Segundo o portal científico Earth Sky, o objeto não poderá ser visto a olho nu, no entanto, há a possibilidade que pequenos microscópios possam localizá-lo.

Apesar do recorde de proximidade com a Terra, o 7482 (1994 PC1) não será o maior a passar por aqui. Esse posto pertence a outro asteroide, o 3122 Florence (1981 ET3), que se aproximou do planeta em setembro de 2017. Como método de análise, a Nasa entende todos os asteroides e cometas que estiverem a 48 milhões de quilômetros da órbita terrestre como ‘próximos’. A medida é utilizada também para prevenção de danos graves e já é usada como base para o desenvolvimento de tecnologias que impossibilitem possíveis colisões.