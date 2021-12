Nasa lança telescópio que pode revolucionar pesquisa sobre a origem do universo; veja onde assistir

Previsão dos cientistas é que seja possível observações no James Webb a partir de maio de 2022

Reprodução/Desiree Stover/Nasa Sucessor do Humble, James Webb resolverá mistérios no sistema solar, diz Nasa



A Nasa confirmou para a manhã deste sábado, 25, o lançamento do telescópio espacial James Webb, um dos mais aguardados dos últimos anos. James Webb será lançado ao espaço na Guiana Francesa. Previsto entre 9h20 e 9h52, o lançamento será feito no foguete Ariane 5, sem tripulantes. A missão é uma das complexas da história da Nasa. O James Webb é um grande telescópio infravermelho com um espelho composto por 18 segmentos hexagonais e diâmetro de 6,5 metros, três vezes o do Hubble, lançado em 1990.

O telescópio é capaz de detectar comprimentos de onda infravermelho da galáxia e a luz visível de objetos a longa distância e, por isso, conseguirá observar fenômenos que o Hubble não conseguia. Segundo a Nasa, o equipamento “resolverá mistérios no sistema solar, olhará além para mundos distantes ao redor de outras estrelas e investigará as misteriosas estruturas e origens de nosso universo”. A Nasa diz que o James Webb será como uma máquina do tempo, pois irá estudar todas as fases da história do cosmos. A previsão dos cientistas é que seja possível observações no telescópio James Webb a partir de maio de 2022.

Assista ao lançamento em tempo real:

*Com informações da repórter Nanny Cox