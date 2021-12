Sonda da Nasa entra na atmosfera do Sol pela primeira vez na história

A Parker Solar Prove foi lançada em 2018 e chegou ao seu destino três anos depois

Divulgação Sonda Parker Solar Prove chegou a área chamada de corona do Sol



Pela primeira vez na história, uma espaçonave tocou a atmosfera do Sol. A Parker Solar Prove, da Nasa, voou através da atmosfera superior do Sol, conhecida como corona, e coletou amostras de partículas e campos magnéticos. A Nasa comemorou o feito que classificou como “um grande passo para a ciência solar”. “Este marco não apenas nos fornece percepções mais profundas sobre a evolução de nosso Sol e seus impactos em nosso sistema solar, mas tudo que aprendemos sobre nossa própria estrela também nos ensina mais sobre estrelas no resto do universo”, disse o administrador do Diretório de Missão Científica, Thomas Zurbuchen. A sonda foi lançada em 2018 para explorar os mistérios do Sol. Três anos após o lançamento, a Parker Solar Probe chegou ao seu destino. A sonda deve voltar a se aproximar da zona ‘corona’ em janeiro de 2022. A Parker Solar Probe faz parte do programa ‘Living with a Star’, da Nasa, e tem como objetivo explorar aspectos do sistema Sol-Terra que afetam diretamente a vida e a sociedade.