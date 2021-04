Astronautas retornam com segurança à Terra após 6 meses no espaço

Kate Rubins, Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov partiram da Estação Espacial Internacional com a espaçonave russa Soyuz MS-17 e pousaram no Cazaquistão

Divulgação NASA Os três astronautas estavam desde outubro de 2020 morando e trabalhando na Estação Espacial Internacional



Três astronautas retornaram à Terra neste sábado, 17, após passarem seis meses morando e trabalhando a bordo da Estação Espacial Internacional. De acordo com um comunicado divulgado pela NASA, a norte-americana Kate Rubins e os russos Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov partiram com a espaçonave Soyuz MS-17 na sexta-feira, 16, e pousaram com segurança na cidade de Dzhezkazgan, no Cazaquistão, no dia seguinte. Através do seu perfil oficial no Twitter, a agência dos Estados Unidos compartilhou vídeos da etapa final da jornada desses profissionais. A partida dos três, que estavam no espaço desde outubro do ano passado, deixa agora a Estação Espacial Internacional com sete membros na tripulação.

👩‍🚀 Astronaut Kate Rubins is all "high fives and smiles" as she takes her first breath of fresh Earth air in 185 days. Aboard the @Space_Station, Rubins conducted hundreds of hours of @ISS_Research, including advancing her work in DNA sequencing. pic.twitter.com/dAAq7Yx3WT — NASA (@NASA) April 17, 2021