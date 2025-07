CEO de empresa de tecnologia é pego em suposta traição durante show do Coldplay nos EUA e momento viraliza

Andy Byron foi filmado abraçando a chefe de recursos humanos da Astronomer, Kristin Cabot; Chris Martin, vocalista da banda, tentou brincar com a situação: ‘Ou eles estão tendo um caso…ou são muito tímidos’

Durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, no momento da “câmera do beijo”, em que casais presentes são filmados e exibidos nos telões do estádio, Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, de tecnologia, foi pego abraçando a chefe de recursos humanos da companhia, Kristin Cabot. Quando perceberam o que estava acontecendo, os dois tentaram esconder o rosto. . Após a reação dos dois, a plateia do Gillette Stadium começou a rir da situação. O vocalista da banda, Chris Martin, tentou brincar com o ocorrido. “Ou eles estão tendo um caso…ou são muito tímidos”, disse.

Segundo sua página no LinkedIn, Byron é CEO da Astronomer desde julho de 2023. A companhia está avaliada em cerca de R$ 7,4 bilhões. Ele é casado com Megan Kerrigan Byron, com quem tem dois filhos. Cabot é gestora de pessoas na mesma companhia e está na função há nove meses. O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais. Com milhares de compartilhamentos, a maioria acalava Byron de traição e se solidarizam com a esposa.