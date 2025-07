Lula chama Bolsonaro e filhos de ‘traidores’ e diz que família deve deixar o Brasil ‘viver em paz’

Presidente critica ex-mandatário e filhos por suposta articulação com Trump que resultou em tarifa de 50% sobre produtos brasileiros; petista volta a exigir respeito dos Estados Unidos

Na semana passada, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos EUA



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou nesta quinta-feira (17) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos de serem “traidores do século XX e do século XXI”, em meio à crise diplomática com os Estados Unidos. A declaração foi feita durante evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia (GO), no qual Lula voltou a criticar o presidente norte-americano Donald Trump e responsabilizou a família Bolsonaro pelos impactos da tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros. “Eles que não venham mais falar da bandeira verde e amarela. Eles que tenham vergonha, se escondam na sua covardia e deixem este país viver em paz”, afirmou Lula, acusando a família do ex-presidente de não demonstrar qualquer preocupação com os prejuízos econômicos que a medida pode causar à indústria, à agricultura, aos serviços e aos salários no Brasil.

A crise diplomática

Na semana passada, Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos EUA, com início em 1º de agosto. Segundo o republicano, a medida é uma resposta direta ao que considera como ataques do governo brasileiro à liberdade de expressão de empresas norte-americanas, além de uma suposta perseguição contra Bolsonaro, que o norte-americano chamou de vítima de “caça às bruxas”. Lula, por sua vez, criticou o tom da carta enviada por Trump, dizendo que se trata de uma intimidação direta ao Brasil. “A carta é ‘ou dá ou desce’. Não fala em negociação”, disse o presidente. “O Brasil gosta de diálogo, não aceita ordem de gringo. Quem manda aqui é o povo brasileiro.”

Governo reage com comitê e diplomacia

Após o anúncio da tarifa, Lula determinou a criação de um comitê interministerial, coordenado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). O grupo tem mantido conversas com representantes do agronegócio, empresários e setores produtivos afetados pela medida, além de buscar articulação com empresas norte-americanas.

Apesar do esforço diplomático, o governo não descarta acionar a OMC (Organização Mundial do Comércio) e aplicar a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional e regulamentada nesta semana pelo Executivo. “Estamos com muita tranquilidade. Nada se conquista na marra, tudo se resolve com conhecimento, boa conversa e civilidade. Mas vamos defender o Brasil com firmeza”, afirmou Lula.

Bolsonaro inelegível e investigado

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tornou inelegível até 2030, também é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A atuação dele e de seus filhos nos Estados Unidos tem sido vista pelo governo Lula como um dos fatores que motivaram as recentes retaliações de Trump.

“Esses que se dizem patriotas atuam no exterior contra o Brasil. Isso é traição à pátria”, declarou o presidente, ao classificar Bolsonaro e os filhos como responsáveis por prejudicar a economia nacional. Lula concluiu seu discurso afirmando que seguirá defendendo os interesses do BRASIL com base no diálogo e no respeito às instituições internacionais: “Se tem algo que eu aprendi na vida, foi negociar. E é isso que vamos fazer: responder à altura, com soberania.”