Astrônomos descobrem possível novo planeta fora da Via Láctea

Corpo celeste foi encontrado na galáxia espiral Messier 51 (M51), a 28 milhões de anos-luz da Terra

Reprodução/ Nasa Nasa registrou ilustrações e imagens em raio-x do novo planeta



Especialistas da Nasa podem ter descoberto o primeiro planeta fora da Via Láctea, a cerca de 28 milhões de anos-luz da Terra. Astrônomos usaram o Observatório de Raios-X Chandra e o telescópio XMM-Newton da Agência Espacial Europeia para identificar o planeta na galáxia espiral Messier 51 (M51), também conhecida como a galáxia Whirlpool. “Estamos tentando abrir uma nova arena para encontrar outros mundos, procurando por candidatos a planetas em comprimentos de onda de raios-X, uma estratégia que torna possível descobri-los em outras galáxias”, explicou a autora principal do estudo, Rosanne Di Stefano, de Harvard Centro de Astrofísica da Universidade, em um comunicado. O estudo foi publicado na revista científica Nature Astronomy.

Os cientistas acreditam que o novo planeta está situado em um sistema com um buraco negro ou uma estrela de nêutrons e uma estrela companheira com massa cerca de 20 vezes a do Sol. No entanto, mais dados são necessários para confirmar a existência desse planeta e, isso pode demorar décadas, já que os dados atuais indicam que o planeta leva cerca de 70 anos para cruzar em frente a seu parceiro binário, reconhecido no estudo.