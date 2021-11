Astrônomos detectam água em galáxia a 12,88 bilhões de anos-luz da Terra

Moléculas foram encontradas na galáxia SPT0311-58, descoberta por laboratório do Chile em 2017

Astrônomos da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, detectaram sinais de água em uma galáxia a 12,8 bilhões de anos-luz da Terra, sendo a mais distante e mais antiga descoberta até agora. As moléculas foram encontradas em SPT0311-58, uma galáxia que data de quando o universo tinha 780 milhões de anos. Os aparelhos do Atacama Large Millimeter (ALMA), no Chile, foram utilizados e, além das moléculas de água, foram encontrados átomos de hidrogênio e oxigênio. A água é a terceira molécula mais abundante no universo depois do hidrogênio molecular e do monóxido de carbono, com estudos anteriores de galáxias no universo local e inicial correlacionando a emissão de água e a emissão de infravermelho distante da poeira. Estudar as primeiras galáxias a se formarem no universo ajuda os cientistas a entender melhor seu nascimento, crescimento e evolução – bem como a que isso resultou, incluindo a Terra e todo o sistema solar.