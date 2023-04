Ataque a destacamento militar deixa 40 mortos em Burkina Faso

Na semana passada, ataques de grupos jihadistas deixaram 44 mortos em outras regiões do país; instalação era responsável por garantir segurança de aeródromo local

Issouf SANOGO / AFP Dentre os mortos no ataque, estão quatro soldados do Exército de Burkina Faso



Um ataque a um destacamento militar deixou 40 mortos nas proximidades da cidade de Ouahigouya no norte de Burkina Faso. O ataque aconteceu no sábado, 15, e entre as vítimas estão seis soldados e 34 civis auxiliares, afirmaram as autoridades neste domingo, 16. A principal suspeita é de que grupos jihadistas sejam responsáveis pelo ato. Segundo comunicado, o alvo do ataque foi um destacamento militar que também continha instalações dos Voluntários para a Defesa da Pátria. Os grupos eram responsáveis por garantir a segurança do aeródromo de Ouahigouya. As autoridades também afirmaram que dezenas de terroristas foram neutralizados. Na quinta-feira, 13, as autoridades de Burkina Faso decretaram uma “mobilização geral” para dar ao Estado “todos os meios necessários” para combater os ataques jihadistas, cogitando, inclusive, recrutar a população para lutar. Alvo de dois golpes militares em 2022, Burkina Faso sofre desde 2015 com ma espiral de violência jihadista que surgiu em nações como Mali e Níger e se espalhou para outras regiões. Na semana passada, 44 civis morreram em um ataque contra duas aldeias perto da fronteira com o Níger. Desde 2015, mais de 10 mil pessoas, entre civis e soldados, morreram em ataques do tipo.

*Com informações da AFP