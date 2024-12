Ataque com faca em escola primária na Croácia deixa criança de sete anos morta

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças e um professor, mas todas estão fora de perigo

Uma tragédia abalou Zagreb, na Croácia, nesta sexta-feira (20), quando um ataque a facadas em uma escola primária resultou na morte de uma criança de apenas sete anos. Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças e um professor, mas todas estão fora de perigo. O autor do ataque, um jovem de 19 anos, tentou tirar a própria vida após o crime e foi levado ao hospital. O incidente ocorreu no distrito de Prečko, onde a comunidade escolar está em estado de choque. O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, manifestou sua profunda tristeza diante do ocorrido, destacando a gravidade da situação. Em resposta à tragédia, o governo anunciou que o sábado, dia 21, será um dia de luto nacional.

A mãe do agressor revelou que seu filho havia passado por diversas internações em um hospital psiquiátrico, levantando questões sobre sua saúde mental. O ataque gerou uma onda de preocupação entre os pais e a população em geral, que se questionam sobre a segurança nas escolas. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram ao ataque e a situação do agressor.

