Voo da Aerolíneas Argentinas com destino a Madri retorna a Buenos Aires após problemas de pressurização

Avião, que estava a uma altitude de 10 mil metros, iniciou o retorno ao seu ponto de partida, descendo para 6 mil metros em um intervalo de 40 minutos

Na manhã desta sexta-feira (20), um voo da Aerolíneas Argentinas, que tinha como destino Madri, precisou retornar à Argentina devido a problemas de pressurização. A aeronave, um Airbus 330-202 com matrícula LV-GIF, decolou do Aeroporto Internacional de Ezeiza às 00h35 e, ao passar sobre o Brasil, acionou um alarme relacionado à cabine. O avião, que estava a uma altitude de 10 mil metros, iniciou o retorno ao seu ponto de partida, descendo para 6 mil metros em um intervalo de 40 minutos.

Para garantir um pouso seguro, a aeronave sobrevoou a cidade de La Plata por cerca de duas horas, a fim de reduzir seu peso antes de aterrissar. As companhias aéreas informaram que a situação não configurou um pouso de emergência, mas sim um “retorno preventivo” para assegurar a segurança dos passageiros e da tripulação. O Airbus conseguiu pousar na pista do aeroporto sem incidentes às 08h05. Um novo voo para Madri está agendado para as 11h, com uma equipe diferente de tripulantes. Moradores de La Plata relataram que o voo ARG 1132 passou em baixa altitude pela região, gerando barulho e despertando algumas pessoas.

