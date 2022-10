Ataque a marido de Nancy Pelosi foi intencional e tinha presidente da Câmara dos EUA como alvo

Autoridades informaram que agressor ‘exigia ver a presidente da Câmara’ e ‘ameaçou de morte’ Paul Pelosi

ANGELA WEISS / AFP Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi e o marido, Paul Pelosi



O porta-voz da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, informou na madrugada de sexta-feira, 28, que o ataque ao marido de Nancy Pelosi foi intencional e tinha a líder democrata como alvo. O agressor “exigia ver a presidente da Câmara” e “ameaçou de morte” Paul Pelosi, informou o porta-voz da congressista, Drew Hammill. Embora tenha dito que ainda não poderia revelar a suposta motivação do crime, o comandante afirmou que “foi intencional. Todos deveriam achar repugnante o que aconteceu nesta manhã”, disseram as autoridades. A polícia disse que, quando os agentes chegaram à casa da vítima em San Francisco, pouco antes das 2h30 da madrugada, o agressor e Paul Pelosi travavam uma luta corporal por um martelo. “Nossos agentes observaram que o senhor Pelosi e um suspeito seguravam ambos um martelo. O suspeito tomou o martelo do senhor Pelosi e o agrediu violentamente com o mesmo”, provocando ferimentos em seu crânio e corpo”, informou o comandante da polícia de San Francisco, Bill Scott. Nancy não estava na casa na hora do ocorrido. A presidente da Câmara dos Representantes, segunda na linha de sucessão da presidência do país, estava em Washington naquele momento. Scott identificou o agressor como David Depape, 42 anos, e disse que ele seria acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma letal, roubo e outros crimes. A rede de TV a cabo MSNBC, informou que fontes da família Pelosi disseram que o invasor disse a Paul que iria amarrá-lo e aguardar Nancy chegar em casa, mas que a vítima conseguiu telefonar para o serviço de emergência enquanto o homem estava distraído.

*Com informações da AFP