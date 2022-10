Ataque a santuário xiita no Irã deixa pelo menos 15 mortos

Três terroristas, como classificou a agência de notícias local, atiraram contra peregrinos e autoridades

Divulgação/Reuters Manifestantes se reuniram para marcar os 40 dias desde a morte da jovem Mahsa Amini sob custódia policial



Pelo menos 15 pessoas morreram nesta quarta-feira, 26, após homens armados atacarem um santuário muçulmano xiita na cidade iraniana Shiraz. Forças de segurança entraram em confronto com manifestantes que se reuniram para marcar os 40 dias desde a morte da jovem Mahsa Amini sob custódia policial. As informações são da agência de notícias estatal Irna. Dentro de um carro, três terroristas, como classificou a Irna, atiraram contra peregrinos e autoridades na entrada do santuário Shah Cheragh. Dois deles foram presos pela polícia local. O terceiro ainda era procurado. De acordo com uma testemunha, o ataque aconteceu no mesmo dia em que as forças de segurança iranianas abriram fogo contra pessoas que se reuniram na cidade curda de Saqez, de Amini.