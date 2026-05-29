PCC e CV entram em lista do governo dos EUA como organizações terroristas

A inclusão no rol de sancionados se deu um dia depois de Washington anunciar a classificação das facções brasileiras

ALAOR FILHO/ESTADÃO CONTEÚDO Muro pichado com as iniciais do Comando Vermelho e furado por tiro, um dia após tiroteio entre policiais e traficantes do morro do Cantagalo, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro



A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, incluiu nesta sexta-feira (29) o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) na lista de grupos e indivíduos sujeitos a sanções econômicas de Washington. Na relação, as duas facções brasileiras aparecem classificadas como “organização terrorista transnacional” e “organização criminosa”.

A inclusão do PCC e do CV na lista se deu um dia depois de o Departamento de Estado dos Estados Unidos informar que as facções brasileiras passam a ser enquadradas como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs, na sigla em inglês). Com a classificação, o Departamento do Tesouro norte-americano consegue interromper o acesso de ambos os grupos criminosos a fundos sob jurisdição dos Estados Unidos.

No mesmo informe, o Departamento de Estado ainda comunicou que pretende classificar o PCC e o CV como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês). Dessa forma, caso os grupos recebam a designação, os integrantes das facções ficam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Também é considerado ilegal o fornecimento de qualquer tipo de apoio ou recursos às organizações criminosas.