Ataque com drones nas Colinas do Golã resulta em soldados israelenses mortos e feridos

Dois soldados israelenses morreram e 24 ficaram feridos em um ataque realizado com drones contra uma base localizada nas Colinas do Golã, uma área síria ocupada por Israel desde 1967. Os drones, lançados por milícias pró-Irã a partir do Iraque, estavam equipados com explosivos. Embora um dos dispositivos tenha sido interceptado, o segundo conseguiu atingir a base, resultando em ferimentos graves em dois militares. A Resistência Islâmica no Iraque reivindicou a responsabilidade pelo ataque, informando que três drones foram lançados em direção às Colinas do Golã e à cidade de Tiberíades.

O grupo prometeu intensificar suas operações contra alvos israelenses. As forças israelenses na região frequentemente enfrentam ataques provenientes do Iraque, da Síria e do Líbano, onde o Hezbollah mantém presença ativa. Desde a ocupação em 1967, a anexação das Colinas do Golã por Israel não é reconhecida pela maioria da comunidade internacional, exceto pelos Estados Unidos, que em 2019 passaram a considerar a região como parte do território israelense.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, declarou que Teerã e seus aliados não recuarão, mesmo diante da morte de líderes, e justificou os ataques a Israel como uma resposta a “crimes hediondos”. Khamenei também fez um apelo para que países de maioria muçulmana se unam contra Israel, que ele descreveu como um “inimigo comum”.

Além disso, foram registrados ataques aéreos direcionados a posições da milícia houthi no Iémen, que integra o chamado “Eixo da Resistência”. Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, os houthis têm realizado ataques a navios no Mar Vermelho e ações diretas contra Israel.

