Evo Morales enfrenta acusações de abuso sexual e tensão política na Bolívia

Segundo as alegações, ele teria estuprado uma adolescente de 16 anos em 2016, durante seu mandato, e gerado uma filha com a jovem; ex-presidente nega

Peter Foley/EFE Ex-presidente, que governou a Bolívia por mais de uma década, nega as acusações e se posiciona como vítima



O ex-presidente boliviano Evo Morales enfrenta sérias acusações de abuso sexual, conforme revelado pelo ministro da Justiça do país. Segundo as alegações, ele teria estuprado uma adolescente de 16 anos durante seu mandato em 2016 e, além disso, teria gerado uma filha com a jovem. Essas informações emergiram após uma promotora relatar que foi dispensada de seu cargo ao tentar prender Morales sob a acusação de tráfico de pessoas. A situação se complica ainda mais com a declaração de Morales, que afirma estar sendo alvo de “ameaças e perseguições”.

O ex-presidente, que governou a Bolívia por mais de uma década, nega as acusações e se posiciona como vítima de uma campanha política contra ele. A repercussão do caso tem gerado intensos debates na sociedade boliviana e na esfera política. A promotora que buscou a prisão do ex-presidente alega que sua demissão foi uma tentativa de silenciar a investigação. O caso está chamando a atenção de organizações de direitos humanos, que pedem uma apuração rigorosa das alegações.

