Ataque com faca em estação de trem de Paris deixa ao menos três feridos

Polícia prendeu um suspeito com faca e martelo; investigações iniciais apontam que ele sobre de transtornos psiquiátricos

Thomas SAMSON / AFP Especialistas da polícia judiciária francesa entram na área isolada após um ataque com faca na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris, um importante centro de viagens



Ao menos três pessoas ficaram feridas neste sábado, 3, após serem atacadas com arma branca em uma estação de trem de Paris, na França. De acordo com a polícia francesa, m suspeito foi detido. Os primeiros elementos da investigação não “sugerem que se trate de um ato terrorista”, declarou o chefe da polícia de Paris, Laurant Nuñez, acrescentando que o suspeito sofre de “transtornos psiquiátricos”. O ataque aconteceu na Gare de Lyon, por volta das 8h locais (4h em Brasília), em uma sala subterrânea. O agressor, armado com uma faca e um martelo, atacou três pessoas. Uma delas se encontra em estado grave, e seu prognóstico vital está comprometido, detalhou Nuñez em entrevista coletiva. As outras duas pessoas tiveram ferimentos leves, e uma quarta está em estado de choque. O suspeito declarou “espontaneamente” que sofre de “problemas psiquiátricos” e foram encontrados “medicamentos” em sua posse, acrescentou Nuñez.

De acordo com os documentos em seu poder, ele é natural do Mali e é “residente legal na Itália desde 2016, com autorização plenamente válida emitida em 2019”. Foi contido por pessoas que estavam no local, até a intervenção da polícia ferroviária, disseram fontes policiais. As mesmas fontes indicaram que ele aparentemente não gritou, ao cometer o ataque. Esse incidente se deram a menos de seis meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. Cerca de 15 milhões de visitantes são esperados na capital francesa durante a realização dos Jogos. Mais de 100 milhões de passageiros passam todos os anos pela Gare de Lyon, de onde partem linhas de alta velocidade para o sudeste de França, mas também para Espanha, Suíça e Itália.

*Com informações da AFP