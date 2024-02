Blinken viaja ao Oriente Médio para mediar conflito entre Israel e Hamas

O governo do presidente Joe Biden quer resolver com a criação de um Estado palestino independente

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Esta é a quinta viagem de Antony Blinken ao Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e Hamas



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, embarcará neste domingo, 4, em sua quinta viagem ao Oriente Médio desde o início, em outubro de 2023, do conflito entre Israel e Hamas. O governo do presidente Joe Biden quer resolver com a criação de um Estado palestino independente que, por sua vez, garanta a segurança israelense. O Departamento de Estado informou nesta sexta-feira, 2, em comunicado, que o chefe da diplomacia dos EUA terá compromissos até o dia 8 de fevereiro na Arábia Saudita, Egito, Catar, Israel e Cisjordânia. O objetivo da viagem é continuar os esforços diplomáticos para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas durante um futuro cessar-fogo, além de aumentar a ajuda humanitária para os civis em Gaza.

No início de janeiro, Blinken passou uma semana em Turquia, Grécia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel, Cisjordânia, Bahrein e Egito para tentar elaborar um plano de ação para acabar com a guerra que começou em 7 de outubro. Nessa viagem, ele endureceu a retórica contra a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza e reiterou a importância de garantir que a ajuda chegue à população civil palestina e que o conflito não se amplie regionalmente. A nova viagem ocorre depois que os chefes de inteligência israelenses, americanos e egípcios, bem como o primeiro-ministro do Catar, reuniram-se em Paris por dois dias na última segunda-feira e chegaram a um acordo proposto sobre uma nova trégua e uma troca de reféns por prisioneiros palestinos.

*Com informações da EFE