Ataque contra base dos EUA na Jordânia deixa três soldados mortos e 25 feridos

Essa é a primeira vez que integrantes das Forças Armadas do país morrem em consequência de fogo hostil entre Israel e Hamas; Joe Biden prometeu represália e culpa grupos apoiados pelo Irã

EFE Biden promete represália ao ataque contra base dos EUA na Jordânia



Um ataque com drone contra a base dos Estados Unidos na Jordânia deixou ao menos três soldados mortos e 25 feridos, anunciou o Exército neste domingo, 28. “Em 28 de janeiro, três membros do serviço americano morreram e 25 ficaram feridos em um ataque unilateral (drone) que atingiu uma base no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos em um comunicado. Essa é a primeira vez que integrantes das Forças Armadas do país faleceram em consequência de fogo hostil desde o início da guerra entre Israel e Hamas. A Jordânia afirmou que o ataque não aconteceu em seu território, como anunciado por Washington, mas sim em uma base militar na Síria. O “ataque direcionado às forças americanas não ocorreu na Jordânia […]. Seu alvo foi a base de Al Tanf na Síria”, uma base estratégica da coalizão antijihadista, próxima às fronteiras jordaniana e iraquiana, declarou Muhanad Mubaidin, porta-voz do governo jordaniano, na televisão estatal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que seu país responderá ao ataque que matou três soldados do seu Exército. “Não tenham dúvidas: nós vamos responsabilizar todos os envolvidos no momento e da forma que escolhermos”, afirmou o presidente em um comunicado. “Enquanto ainda estamos reunindo os fatos deste ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque”, acrescentou. O governo dos Estados Unidos atribui o ataque a grupos apoiados pelo Irã. “Os três militares americanos que perdemos eram patriotas no mais alto sentido. E a nossa nação nunca esquecerá o seu sacrifício final”, acrescentou, num comunicado divulgado pela Casa Branca.

*Com agências internacionais