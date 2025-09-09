Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma ‘operação israelense independente’, afirma Netanyahu

Segundo fonte extraoficial da Casa Branca, os Estados Unidos foram informados com antecedência por Israel sobre o bombardeamento em Doha

Israel notificou os Estados Unidos antes de realizar o ataque aéreo contra altos dirigentes do Hamas em Doha, informou um funcionário da Casa Branca nesta terça-feira (9). “Fomos informados com antecedência”, indicou à AFP este funcionário de alto escalão americano sob a condição do anonimato. O Catar é um aliado fundamental dos Estados Unidos e abriga uma grande base militar americana em seu território.

Israel lançou vários ataques aéreos contra líderes o Hamas no Catar nesta terça-feira, informaram as Forças Armadas israelenses e o governo catari. “O exército e a agência de segurança interna israelense [Shin Bet] realizaram um ataque direcionado contra líderes de alto escalão da organização terrorista Hamas”, disseram as Forças Armadas. Um oficial militar confirmou a operação em Doha, batizada de “Cúpula de Fogo”, e que foi realizada por meio de ataques aéreos.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu que a operação foi “completamente independente”, sem o envolvimento de outros países. “A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação completamente independente de Israel”, afirmou um comunicado de seu gabinete. “Israel iniciou, Israel executou e Israel tem total responsabilidade”, acrescentou.

Um jornalista da AFP no Catar constatou um bombardeio em um complexo usado pelo Hamas. Segundo o governo catari, o ataque teve como alvo as residências de líderes do Hamas em Doha, chamando-o de “covarde”. De acordo com um dirigente do Hamas em Gaza, que não quis ser identificado, a operação teve como alvo a delegação do grupoque discute “a proposta do presidente [americano] Donald Trump de cessar-fogo na Faixa de Gaza”.

