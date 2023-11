Ataque de Israel a hospital em Gaza deixa ao menos 12 mortos, diz Hamas

Segundo o grupo, dezenas de pessoas estavam na unidade de saúde no momento do bombardeio; palestinos acusam israelenses de intensificar campanha militar contra unidades de saúde

Dawood NEMER / AFP Hamas acusa Israel de intensificar ataques contra hospitais



O Ministério da Saúde do Hamas relatou que 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um bombardeio realizado por Israel contra o Hospital Indonésio do norte da cidade de Gaza. O anúncio foi feito por Ashraf al-Qidreh, porta-voz do ministério, nesta segunda-feira, 20. “O Exército israelense cerca o Hospital Indonésio e tememos que aconteça o mesmo que ocorreu em Al Shifa”, disse o porta-voz, em referência ao hospital que foi ocupado por tropas israelenses em Gaza. Na ocasião, centenas de pacientes, profissionais de saúde e pessoas que estavam refugiadas foram obrigados a deixar o local, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), abrigava 250 pacientes. “Há quase 700 pacientes e profissionais da saúde no Hospital Indonésio. […] As equipes médicas estão determinadas a permanecer com os pacientes”, continuou o porta-voz.

O Exército de Israel diz que está “ampliando as operações para novas áreas da Faixa de Gaza” e acusa o movimento islamista de usar as instalações de saúde para fins militares. Por sua vez, o Hamas afirma que Israel está travando “uma guerra contra os hospitais”. No domingo, 19, o governo israelense divulgou imagens que, segundo as autoridades, seriam das câmeras de segurança do hospital e mostravam os reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro. O grupo palestino rebateu a afirmação, dizendo que os reféns foram levados ao hospital para receber “tratamento médico”.

*Com informações da AFP