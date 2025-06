Ataque de Israel atinge TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo

Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, confirmou que o Estado judeu atacou os estúdios da ‘IRIB’, a qual ele classificou como ‘a autoridade de transmissão de propaganda e incitação do regime iraniano’

Reprodução/X/@IrnaEnglish Do lado iraniano, o regime lançou mais de 100 mísseis contra Israel



Um bombardeio israelense atingiu o prédio da TV estatal do Irã nesta segunda-feira (16), interrompendo imediatamente sua transmissão ao vivo. A explosão ocorreu enquanto uma apresentadora transmitia ao vivo na televisão criticando Israel, antes de ser vista saindo da transmissão, informou a mídia iraniana, que compartilhou um vídeo do ataque.

O ataque ocorreu pouco depois de o Exército de Israel alertar a população iraniana para se retirar do distrito 3 da capital iraniana, diante da iminência de ataques a alvos militares. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, confirmou que o Estado judeu atacou os estúdios da emissora estatal iraniana “IRIB”, a qual ele descreveu como “a autoridade de transmissão de propaganda e incitação do regime iraniano”.

Em uma mensagem, Katz disse que a “IRIB” foi atacada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) “após uma evacuação em grande escala dos residentes da área”. Posteriormente, militares israelenses disseram que “a Força Aérea de Israel realizou um ataque preciso, com base em informações fornecidas pela diretoria de inteligência, contra um centro de comunicações usado para fins militares pelas Forças Armadas do Irã”.

“O prédio foi usado pelas Forças Armadas do Irã sob o disfarce de uma atividade civil, disfarçando o uso militar da infraestrutura e dos ativos do centro. O ataque prejudicou diretamente a capacidade militar das Forças Armadas do Irã”, informaram as IDF.

The Israeli regime attacks Iran’s national TV. Brave Iranian presenter keeps composed as the studio comes under Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025



Segundo a agência estatal de notícias Irna, a programação foi interrompida e reestabelecida pouco depois do ataque. O alerta para deixar o distrito 3 de Teerã foi emitido no quarto dia do conflito, quando o Exército israelense alegou ter alcançado superioridade aérea sobre a capital iraniana e poder sobrevoar a cidade sem enfrentar grandes ameaças.

“Neste momento, podemos dizer que alcançamos a superioridade aérea total sobre os céus de Teerã”, disse o porta-voz militar, Brigadeiro General Effie Defrin. Os militares afirmaram ter destruído mais de 120 lançadores de mísseis terra-terra no centro do Irã, um terço do total iraniano.

Ele também disse que caças atingiram 10 centros de comando em Teerã pertencentes à Força Quds, um braço de elite da Guarda Revolucionária que conduz operações militares e de inteligência fora do Irã. Os ataques israelenses “representam um golpe profundo e abrangente à ameaça iraniana”, disse Defrin.

Do lado iraniano, o regime lançou mais de 100 mísseis contra Israel. Um míssil caiu perto do consulado americano em Tel-Aviv. Ninguém ficou ferido. Israel disse que até agora 24 pessoas foram mortas e mais de 500 ficaram feridas nos ataques balísticos iranianos.

*Com informações do Estadão Conteúdo e da EFE

Publicado por Nátaly Tenório