Ataque de Israel mata ao menos 14 civis em Gaza, incluindo dois jornalistas

Forças armadas do Estado judeu reconheceram ter bombardeado mais de trinta alvos na região, incluindo supostas instalações de armazenamento de armas

EFE/EPA/HAITHAM IMAD Outras cinco pessoas, incluindo crianças, também foram mortas em bombardeios perto de Mawasi, zona supostamente considerada "humanitária" a oeste de Khan Younis



Ao menos 14 civis, entre eles dois jornalistas, foram mortos nesta sexta-feira (9) na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, onde as tropas terrestres de Israel voltaram a atacar, enquanto a comunidade internacional pressiona por um cessar-fogo após mais de dez meses de guerra. Os corpos de 14 pessoas e um número desconhecido de feridos foram levados para o Complexo Médico Naser, em Khan Younis, após bombardeios israelenses em várias partes da cidade, informou a agência de notícias oficial palestina Wafa. O grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, disse que entre os mortos estavam dois jornalistas.

“O criminoso exército de ocupação sionista matou os jornalistas palestinos Tamim Muamar e Abdullah Al Susi, junto com vários membros de suas famílias, em dois ataques separados na cidade de Khan Younis”, declarou o movimento islâmico em comunicado, alegando que Israel busca “suprimir a voz da imprensa palestina”. Ao todo, cinco civis foram mortos, incluindo Muammar, que trabalhava para a Palestine Voice Radio e a Palestine TV, e outros ficaram feridos quando a casa da família do jornalistas foi atacada no centro de Khan Younis, segundo a Wafa.

Outras cinco pessoas, incluindo crianças, também foram mortas em bombardeios perto de Mawasi, zona supostamente considerada “humanitária” a oeste de Khan Younis, acrescentou. Além disso, dois civis foram mortos em bombardeios na cidade de Al Fukhari, a leste de Khan Younis, e outro foi morto por tiros de franco-atiradores israelenses perto de uma escola na cidade de Al Qarara, a leste de Khan Younis, acrescentou a Wafa. Alegando a presença de terroristas, as tropas terrestres israelenses iniciaram no início da manhã de hoje uma nova incursão em Khan Younis, que foi parcialmente esvaziada ontem e onde os militares se envolveram em combates, inclusive subterrâneos.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) reconheceram ter bombardeado mais de trinta alvos na região, incluindo supostas instalações de armazenamento de armas. Khan Younis tem sido historicamente um reduto dos grupos palestinos na Faixa de Gaza e, ontem, as FDI ordenaram novamente a desocupação de vários bairros. Pouco tempo depois, os serviços de Defesa Civil do território palestino já haviam recolhido cinco corpos dos escombros de uma casa em Al Qarara, resultado de um bombardeio israelense.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte