Ataque do Al-Shabab a hotel em Mogadíscio deixa nove mortos na Somália

Confronto entre a milícia e a polícia local durou seis horas; outras dez pessoas ficaram feridas e 84 foram resgatadas

Hassan Ali ELMI / AFP Moradores fazem uma pausa para avaliar os danos no local de um ataque no Pearl Beach Hotel em Mogadíscio



Um ataque de islamitas do grupo Al-Shabab a um hotel deixou nove mortos em Mogadíscio, capital da Somália. Segundo a polícia civil local, o ataque durou seis horas e há outros feridos. “Seis civis morreram no ataque (…) e outros dez ficaram feridos. Três corajosos membros das forças de segurança também morreram”, disse a polícia somali em um comunicado divulgado neste sábado, 10, acrescentando que 84 pessoas foram resgatadas do hotel Pearl Beach, incluindo mulheres, crianças e idosos. O episódio começou quando sete agressores tomaram o hotel, localizado junto à praia do Lido, e terminou após um intenso tiroteio entre as forças de segurança e os islamitas. Testemunhas que estavam na área disseram ter ouvido tiros e explosões. “Estava perto do restaurante Pearl Beach, quando houve uma forte explosão em frente ao prédio”, contou Abdirahim Ali à AFP. Há mais de 15 anos, os jihadistas, ligados à Al-Qaeda, travam uma insurgência contra o governo federal da Somália e já lançaram diferentes ataques a hotéis frequentados por altas autoridades.

*Com Agence France-Presse