Ataque israelense em Beirute deixa 22 mortos e mais de 100 feridos

Pelo menos 22 pessoas perderam a vida e 117 ficaram feridas em dois bombardeios realizados por Israel no centro de Beirute. Este ataque se destaca como o mais letal contra a capital libanesa desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah. Os bombardeios atingiram áreas residenciais com alta densidade populacional. Wafiq Safa, um importante membro do Hezbollah, era o alvo dos ataques, mas conseguiu escapar ileso.

Em um incidente separado, o Crescente Vermelho palestino informou que 28 pessoas morreram e 54 ficaram feridas em um ataque israelense que atingiu uma escola na Faixa de Gaza. Este ataque faz parte de uma intensificação das operações israelenses na região. Desde o início do conflito, o número total de mortos em Gaza já alcançou 42.065, com a maioria das vítimas sendo mulheres e crianças.

Com o avanço da guerra em Gaza, o Exército israelense começou a direcionar suas ações para o Líbano, visando combater o Hezbollah. O país tem sido alvo de frequentes bombardeios israelenses, resultando em cerca de 2 mil mortes e quase 10 mil feridos desde o início de outubro. A maior parte das fatalidades ocorreu nas últimas três semanas, o que provocou um deslocamento em massa da população libanesa.

A escalada da violência na região tem gerado uma crise humanitária significativa, com muitas famílias sendo forçadas a deixar suas casas em busca de segurança. A situação se torna cada vez mais crítica, à medida que os ataques continuam a afetar a vida de civis inocentes, exacerbando o sofrimento da população local. A comunidade internacional observa com preocupação o desenrolar dos eventos, clamando por um cessar-fogo e por negociações que possam levar a uma resolução pacífica do conflito.

