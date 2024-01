Ataque israelense mata equipe de resgate em Gaza

Quatro pessoas do grupo palestino Crescente Vermelho estavam em uma ambulância quando foram vítimas de um bombardeio

AFP Pessoas se reúnem em torno do corpo de um jovem que foi morto no bombardeio israelense



Uma tragédia ocorreu nesta quarta-feira, 10, na cidade de Deir El Balah, localizada no centro da Faixa de Gaza. Segundo informações do grupo palestino Crescente Vermelho, quatro pessoas morreram em um ataque israelense que atingiu uma ambulância. A equipe de resgate, pertencente à organização, foi alvo do bombardeio enquanto se encontrava na rua Salaheddin, na entrada da cidade. O Crescente Vermelho lamentou a perda dos membros da equipe, que foram considerados mártires. O comunicado foi divulgado através da rede social X (antigo Twitter).