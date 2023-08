Francês conhecido por escalar prédios ao redor do mundo morre ao cair do 68º andar em Hong Kong

Acredita-se que seja Remi Lucidi, de 30 anos, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade; uma investigação está sendo realizada para entender o que aconteceu

Reprodução/Instagram/@remnigma Remi Lucidi, de 30 anos, é conhecido por gravar vídeos no topo de prédios, pontes e monumentos



Um francês, conhecido por se aventurar nas alturas, escalando prédios, torres e monumentos, morreu ao cair do 68º andar em Hong Kong, informou a polícia local, acrescentando que ainda não sabe as causas do acidente, contudo, desconfia que ele tenha se desequilibrado e caído, já que nenhuma carta de suicídio foi localizada. Contudo, apenas a autópsia poderá indicar a causa da morte. Apesar do nome do escalador não ter sido divulgado, acredita-se que seja Remi Lucidi, de 30 anos, segundo a imprensa local. Há oito dias, ele postou uma publicação no alto de um prédio em Hong Kong, e marcou o local como Times Square, e desde então não fez mais nenhuma postagem. As autoridades informaram que o corpo do homem foi localizado em um pátio na área nobre da cidade. A última publicação de Lucidi, que se identifica na internet como Remi Enigma, conta com vários comentários lamentando a tragédia. O Jornal ‘South China Morning Post’, e outros veículos locais, citaram, sem identificar a fonte, que Lucidi foi visto pela última vez na quinta-feira, 28, batendo em na janela de uma cobertura no 68º andar de uma torre residencial.