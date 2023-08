China registra ao menos 20 mortes em inundações causadas pelo tufão Doksuri

Dois agentes dos serviços de emergência estão entre as vítimas; chuva deve continuar até esta quarta

Pedro Pardo/AFP O rio Yongding, em Pequim, deixou ruas submersas após chuvas torrenciais



As autoridades chinesas informaram nesta terça-feira, 1º, que são registrados 20 mortos e 19 desaparecidos em razão das inundações provocadas pelo tufão Doksuri. As mortes ocorreram na província de Hebei e na capital Pequim, que ficou praticamente submersa após mais de 170 milímetros acumulados de chuva em apenas dois dias. O volume é o normal esperado para todo o mês de julho. Dois agentes dos serviços de emergência estão entre as vítimas, segundo um dos jornais locais. Rebaixado agora para tempestade, o Doksuri já passou pelo sudeste e norte da China desde a última sexta-feira, 28. As chuvas torrenciais, vendavais e enchentes vêm tirando milhares de pessoas de suas casas, devastando cidades e provocando o fechamento de escolas, comércio e prédios públicos. “Um estudo está sendo realizado para determinar a magnitude dos prejuízos econômicos”, afirmou a emissora de TV estatal CCTV. A chuva continua ao menos até esta quarta-feira, 2, segundo a previsão meteorológica.

*Com informações de agências internacionais