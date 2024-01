Ataque terrorista em Israel deixa um morto e 17 feridos

Autoridades informaram que os responsáveis pelo atentado são dois suspeitos palestinos, moradores da Cisjordânia ocupada

EFE/EPA/STR A polícia israelense investiga o local de um suposto ataque de atropelamento e fuga em Ra'anana, norte de Tel Aviv, Israel



Um ataque ocorrido nesta segunda-feira, 15, na região central de Israel deixou uma pessoa morta e pelo menos 17 feridas. As autoridades informaram que os responsáveis pelo ataque são dois suspeitos palestinos, moradores da Cisjordânia ocupada, que entraram ilegalmente em território israelense. O incidente aconteceu na cidade de Ra’anana, localizada a 20 km de Tel Aviv, por volta das 13h30 no horário local. De acordo com a polícia, os criminosos roubaram um carro e atropelaram pedestres em três locais diferentes, além de esfaquear civis. Os suspeitos, que residem na região de Hebron, na Cisjordânia, foram detidos pela polícia após o atentado. O hospital Meir, em Kfar Saba, informou que uma mulher de aproximadamente 70 anos chegou em estado grave e acabou falecendo, apesar dos esforços de ressuscitação. Inicialmente, os serviços de resgate relataram que pelo menos outras 13 pessoas haviam sido atropeladas, sendo que duas delas estavam em estado grave. Posteriormente, o número de feridos aumentou para 17.

Segundo o jornal ‘The Times of Israel’, pelo menos sete crianças e adolescentes foram atingidos no ataque. Um adolescente de 16 anos precisou passar por cirurgia devido a um traumatismo craniano e estava sedado e entubado. O comandante da polícia, Avi Bitton, descreveu o caso como um “atentado terrorista muito grave” e afirmou que a inteligência não descarta a participação de mais pessoas. A região de Ra’anana está sendo patrulhada por dezenas de policiais, que estão realizando buscas após os crimes. Os suspeitos foram identificados como Mahmoud Zidat, de 44 anos, e seu sobrinho Ahmed Zidat, de 25 anos. Segundo a investigação preliminar da polícia, mencionada pelo jornal israelense Haaretz, um dos suspeitos esfaqueou uma mulher e assumiu o controle do carro dela. Após atropelar as primeiras vítimas, o suspeito perdeu o controle do veículo, mas ainda conseguiu roubar outro carro para continuar atropelando pedestres.