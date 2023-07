Ataques russos a porto da Ucrânia destruíram 60 mil toneladas de grãos

Ministro da Agricultura, Mikolo Solski, disse que será necessário um ano para recuperar a infraestrutura danificada pelos ataques russos no porto de Chornomorsk

PRESS SERVICE OF THE OPERATIVE COMMAND "SOUTH" / UNTV Rússia suspendeu acordo de grão na terça-feira, 18



A Ucrânia acusa a Rússia de atacar deliberadamente locais utilizados para exportações e de destruir 60 mil toneladas de grãos nos ataques noturnos de terça-feira, 18. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “os terroristas russos visaram deliberadamente as infraestruturas do acordo de grãos”, denunciou no Telegram, acrescentando que deseja “reforçar a proteção das pessoas e das infraestruturas portuárias”. O ministro da Agricultura, Mikolo Solski, disse que será necessário um ano para recuperar a infraestrutura danificada pelos ataques russos no porto de Chornomorsk, região ucraniana de Odessa, onde 60 mil toneladas de grãos destinados à exportação estavam armazenados. “Vamos precisar de pelo menos um ano para reparar completamente a infraestrutura danificada. No porto de Chornomorsk, foram destruídas 60 mil toneladas de grãos, que deveriam ter sido enviadas para o corredor graneleiro há 60 dias”, anunciou o ministro Mikola Solski, em comunicado publicado no site de seu ministério.

Os ataques russos registrados na noite de terça-feira, 18, aconteceram horas depois de o governo de Vladimir Putin informar que não iria prosseguir com o acordo de grãos, assinado em julho do ano passado. Segundo o líder russo, os objetivos não foram cumpridos. A Procuradoria-Geral da Ucrânia indicou, também no Telegram, que este é o “maior ataque russo” na região e que “foram danificados terminais graneleiros e petrolíferos”, assim como “casas, infraestruturas agrícolas e carros”.

*Com informações da AFP