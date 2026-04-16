Russos matam 17 na Ucrânia no pior ataque deste ano

Na Rússia, um grande ataque de drones ucranianos ao porto de Tuapse, no Mar Negro, matou duas pessoas

(Foto de Vladyslav Musiienko / AFP) Fumaça sobe acima de edifícios após um ataque aéreo em Kyiv em 16 de abril de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia. Uma barragem massiva de drones e mísseis russos matou pelo menos 16 pessoas em cidades por toda a Ucrânia, passados mais de quatro anos de guerra e com as negociações de paz paralisadas, afirmaram autoridades ucranianas em 16 de abril de 2026.



A Rússia lançou seu ataque mais mortal até agora neste ano na capital ucraniana, Kiev, e em outras cidades durante a noite, matando pelo menos 17 pessoas, incluindo uma criança de 12 anos, e ferindo dezenas, em ataques de drones e mísseis, disseram autoridades na quinta-feira.

Na Rússia, um grande ataque de drones ucranianos ao porto de Tuapse, no Mar Negro, matou duas pessoas, incluindo uma menina de 14 anos, feriu sete e provocou um grande incêndio, informaram autoridades e a mídia da Rússia. O porto abriga uma importante refinaria de petróleo, bem como um centro de exportação de petróleo, carvão e fertilizantes.

Durante a noite, em Kiev, incêndios em vários lugares diferentes lançaram fumaça preta no céu. O cheiro forte permaneceu durante a manhã, enquanto os moradores e as equipes de emergência limpavam os escombros espalhados pelos prédios altamente danificados, incluindo blocos de apartamentos e um hotel.

“Temo por nosso país e por tudo o que temos. Pelas pessoas. Sinto muito pelas crianças. Muitas pessoas morreram hoje”, disse Olena Kapustian, 41 anos, do lado de fora com seu filho.

Zelenskiy pede ajuda

Quatro pessoas, incluindo a criança, morreram em Kiev, afirmou o prefeito Vitali Klitschko. Oito pessoas foram mortas em Odessa e quatro na cidade de Dnipro, no sudeste do país, onde os ataques russos incendiaram prédios residenciais, de acordo com autoridades regionais.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que a noite provou que a Rússia não merece qualquer flexibilização da política global ou levantamento de sanções, com 100 pessoas feridas além dos mortos.

“Não pode haver normalização da Rússia como ela é hoje. A pressão sobre a Rússia precisa funcionar. E é importante cumprir todas as promessas de assistência à Ucrânia dentro do prazo”, declarou ele.

Moscou disse que realizou um ataque “maciço” contra a Ucrânia que atingiu alvos de energia usados pelas forças ucranianas e a produção de mísseis de cruzeiro e drones, sem dar detalhes. O comandante das forças de drones de Kiev afirmou que os militares ucranianos atingiram dois depósitos de petróleo na Crimeia, ocupada pela Rússia, e a infraestrutura no porto de Tuapse, no sul da Rússia.

A Ucrânia disse que suas unidades da força aérea abateram ou neutralizaram 31 mísseis e 636 drones, mas 12 mísseis e 20 drones atingiram seus alvos nas 24 horas até as 7h de quinta-feira.

As operações de resgate estavam em andamento e o número de mortos poderia aumentar, disse o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, pediu que a comunidade internacional agisse.

“Todas as decisões necessárias para aumentar a pressão sobre o agressor devem ser desbloqueadas agora”, disse ele no X. “É imoral, contraproducente e perigoso adiar as sanções contra a Rússia ou pacotes de apoio à Ucrânia.”