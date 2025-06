Um atentado suicida na Igreja Mar Elias, em Damasco, resultou em 20 mortos e 52 feridos, aumentando a preocupação com grupos extremistas.

Mohammed Al Rifai/EFE/EPA Equipes de resgate atuam no local do atentado suicida na Igreja Mar Elias, nos arredores de Damasco



Um homem-bomba matou pelo menos 20 pessoas e feriu outras 52 ao detonar explosivos dentro de uma igreja ortodoxa grega neste domingo (22), nos arredores de Damasco, capital da Síria. O ataque ocorreu durante uma celebração religiosa na Igreja Mar Elias, localizada no bairro de Dweil’a, e é considerado o primeiro atentado suicida em Damasco em anos. De acordo com o Ministério do Interior, o autor do atentado era membro do grupo extremista Estado Islâmico.

O terrorista entrou na igreja com o rosto coberto, abriu fogo contra os fiéis e, em seguida, acionou um colete com explosivos. Algumas testemunhas relataram a presença de um segundo atirador, o que ainda não foi confirmado oficialmente. A explosão atingiu a igreja lotada — cerca de 350 pessoas participavam da celebração, segundo líderes religiosos locais. Meios de comunicação informaram que há crianças entre as vítimas.

“As pessoas estavam orando em segurança sob os olhos de Deus”, disse o padre Fadi Ghattas. “Vi pelo menos 20 mortos com meus próprios olhos.” Outro sacerdote, Meletius Shahati, relatou que tiros foram disparados contra a porta da igreja pouco antes da explosão. Equipes de resgate e forças de segurança correram para o local. Imagens divulgadas pela imprensa síria mostram os bancos da igreja cobertos de sangue e escombros. Fiéis choravam diante do cenário de devastação.

O atentado ocorre em um momento de fragilidade política e social na Síria, onde o novo presidente, Ahmad al-Sharaa, enfrenta dificuldades para consolidar sua autoridade e tenta ampliar o apoio de minorias religiosas. O governo acusa células adormecidas de extremistas de estarem por trás do ataque. “Esse ato covarde vai contra os valores cívicos que nos unem”, afirmou o ministro da Informação sírio, Hamza Mostafa, em publicação nas redes sociais. “Não recuaremos de nosso compromisso com a cidadania igualitária.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Grécia também condenou o atentado. “Exigimos que as autoridades de transição sírias responsabilizem os envolvidos e garantam a segurança das comunidades religiosas, permitindo que vivam sem medo”, declarou o Ministério das Relações Exteriores grego. O Estado Islâmico já havia promovido ataques contra minorias religiosas na Síria, incluindo o atentado a peregrinos xiitas em Sayeda Zainab, em 2016, um dos mais letais sob o governo anterior de Bashar al-Assad

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA