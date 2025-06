‘Haverá paz ou tragédia para o Irã’, diz Trump em pronunciamento após bombardeios americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento à nação neste sábado (21) após os ataques aéreos realizados pelo país contra as principais instalações nucleares do Irã. Trump afirmou que os bombardeios destruíram “completa e totalmente” a capacidade de enriquecimento nuclear do regime iraniano. “Foi um ataque de alta precisão com o objetivo claro de acabar com a ameaça nuclear e o terrorismo representados pelo Irã”, disse.

O republicano deixou um alerta claro: “Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias”. Trump acrescentou que, caso Teerã não aceite a paz, os Estados Unidos seguirão atacando “com precisão, habilidade e velocidade”. Ele classificou os ataques como um “grande sucesso” e chamou o Irã de “bully” (valentão) do Oriente Médio. “Durante 40 anos, eles repetem ‘morte à América’ e ‘morte a Israel’. Agora, estamos quebrando suas pernas com essas bombas”, declarou.

Trump parabenizou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, além dos militares americanos e israelenses, e destacou que “nenhuma outra força armada no mundo poderia realizar essa operação”. Ele também informou que, no domingo, o governo americano fará uma coletiva de imprensa no Pentágono para detalhar os ataques e suas próximas ações.

