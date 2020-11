Atirador abre fogo em shopping e deixa oito feridos nos EUA

Homem fugiu da cena do crime após atirar em pessoas dentro de centro de compras em uma cidade com pouco mais de 48 mil habitantes no estado de Wisconsin

TVU28/Reprodução/Twitter Tiroteio ocorreu dentro de shopping nos EUA



Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após um homem abrir fogo em um shopping da cidade de Wauwatosa, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira, 20. De acordo com a polícia, o suspeito, que é um homem branco com idade entre 20 e 30 anos, está foragido e é procurado por uma equipe de pelo menos 75 policiais que fazem rondas na cidade com pouco mais de 48 mil habitantes. Até agora, não há informações sobre o possível motivo do tiroteio. As pessoas que foram vítimas dos disparos de arma de fogo, sete adultos e um adolescente, não estão em estado grave.

Testemunhas relataram ao canal norte-americano CBS que ouviram entre oito e 12 disparos no local o crime. Quando os oficiais chegaram até o local, não conseguiram encontrar o suspeito. “Estamos muito abatidos e enfurecidos com o fato de que nossos clientes e lojistas foram submetidos a esse violento incidente. Somos agradecidos aos nossos parceiros do Departamento de Polícia de Wauwatosa e estamos colaborando com eles no desenvolvimento das investigações”, afirmou o shopping Mayfair em nota. Após o tiroteio, o shopping foi fechado e ainda não tem previsão para voltar a funcionar.