Atirador mata um homem e fere uma mulher em frente a hospital de Paris

O suspeito fugiu de moto e a motivação do crime ainda não foi esclarecida; prefeito descartou a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista

EFE/EPA/YOAN VALAT Fotógrafo forense trabalha na cena do crime em frente ao Hospital Henri Dunant, em Paris



Um atirador não identificado matou um homem e feriu uma segurança mulher em frente a um hospital geriátrico particular de Paris nesta segunda-feira, 12. Ele fugiu de moto e ainda não foi capturado pela polícia. O prefeito do 16º distrito da capital, Francis Szpiner, afirmou à imprensa francesa que o incidente parece estar mais relacionado a um acerto de contas pessoal do que um ataque terrorista. Os arredores do centro médico, que também atua como posto de vacinação contra a Covid-19, foi isolado enquanto o crime é investigado.