Atirador que matou quatro em Nova York tinha NFL como alvo

Segundo o prefeiro Eric Adamns, o autor do ataque tinha um bilhete informando que sofria de ETC, uma lesão cerebral característica de atletas de esportes de contato: ‘Ele culpou a NFL por isso’

EFE/EPA/LLOYD MITCHELL Agressor percorreu os 3.600 quilômetros entre Las Vegas (Nevada), onde morava, e a cidade de Nova York para realizar o ataque



O homem que matou quatro pessoas a tiros antes de cometer suicídio em um arranha-céu em Nova York tinha como alvo a sede da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), a qual acusava de causar danos cerebrais por praticar o esporte, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (29).

Na segunda-feira (28), um homem com um fuzil de assalto, após estacionar seu carro em uma fila dupla, entrou em um prédio no número 345 da Park Avenue, entre as ruas 51 e 52, e atirou descontroladamente. “Ele tinha um bilhete informando que sofria de ETC, uma lesão cerebral característica de atletas de esportes de contato”, disse o prefeito Eric Adams à CBS nesta terça-feira. “Aparentemente, ele culpou a NFL por isso”, acrescentou.

Segundo a imprensa, o atirador, identificado como Shane Tamura, de 27 anos, nunca jogou na NFL, mas foi “quarterback” no ensino médio e acreditava ter desenvolvido encefalopatia traumática crônica (ECT), uma doença cerebral degenerativa, como consequência disso. O edifício escolhido por Tamura abriga os escritórios da NFL, juntamente com outras empresas, como o banco de investimentos Blackstone.

No entanto, segundo o prefeito, ele pegou o elevador errado e foi parar no 33º andar, onde ficam os escritórios da imobiliária que administra o prédio, e matou uma mulher antes de atirar no próprio peito e morrer.

As câmeras de segurança o flagraram segurando um fuzil M4, que ele usou para atirar em um policial que morreu, procedente de Bangladesh e pai de duas crianças com uma terceira a caminho, e em outras vítimas no saguão do prédio. No entanto, enquanto esperava o elevador, deixou uma mulher sair do mesmo sem machucá-la.

Por outro lado, uma funcionária da NFL ficou “gravemente ferida” no ataque, disse o comissário da liga, Roger Goodell, acrescentando que ajuda psicológica está sendo oferecida aos funcionários traumatizados pelo ocorrido. Um guarda de segurança, que ficou ferido, está hospitalizado.

Em um comunicado, a Blackstone confirmou a morte de uma funcionária, Wesley Le Partner, que deixa esposo e filhos. “Palavras não podem descrever a devastação que sentimos”, diz o texto.

Segundo a chefe da polícia nova-iorquina, Jessica Tisch, o agressor percorreu os 3.600 quilômetros entre Las Vegas (Nevada), onde morava, e a cidade de Nova York para realizar o ataque.

O presidente americano, Donald Trump, chamou o incidente de um “ato de violência sem sentido” realizado por um “lunático”, em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

‘Estudem o meu cérebro’

Segundo o bilhete encontrado em sua carteira pela polícia e citado pela mídia local, o agressor escreveu: “Estudem o meu cérebro, sinto muito”. Em 2021, o ex-jogador profissional de futebol americano Phillip Adams matou seis pessoas nos Estados Unidos antes de tirar a própria vida.

Uma autópsia de seu cérebro, realizada por neuropatologistas da Universidade de Boston, revelou que o homem, de 32 anos, apresentava sinais de lesões cerebrais “anormalmente graves”.

A ECT, que não pode ser detectada em pessoas vivas, pode causar uma série de sintomas comportamentais, incluindo agressividade, impulsividade, depressão, ansiedade, paranoia, tendências suicidas, assim como sintomas cognitivos progressivos, como perda de memória.

Desde o início da década de 2000, diversos estudos destacaram um vínculo entre essa degeneração cerebral e os golpes repetidos na cabeça, que causam concussões cerebrais e outros traumas cranianos, comuns na carreira de um jogador.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Especificamente, um estudo de 2017 analisou o tecido cerebral de 111 jogadores que passaram pela NFL e morreram, em sua maioria, prematuramente. A ECT foi detectada em 110 deles.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório