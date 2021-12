Atiradores em jet skis abrem fogo contra turistas em praia de Cancún

Caso aconteceu próximo ao resort Oasis Palm; ninguém ficou ferido

Inspetor Nocturno Cancún / Facebook Tiroteios em praias no México estão crescendo



Turistas de um resort em Cancún passaram por sufoco na última terça-feira, dia 7, após homens armados abrirem jogo montados em jet skis. Segundo relatos de quem estava na praia, cinco homens em uniformes militares dispararam próximo do resort Oasis Palm. Ninguém ficou ferido. O chefe da polícia do estado de Quintana Roo, Lucino Hernández Gutiérrez, disse que os veículos foram encontrados e apreendidos. Essa não é a primeira vez que um episódio desses acontece. Em 5 de novembro, homens armados invadiram a praia em Puerto Morelos e mataram dois traficantes de uma gangue rival. Hóspedes do Hyatt Ziva Riviera Cancun tiveram se correr para se proteger. A área é um espaço de disputa de drogas. Um tiroteio também em novembro, em Tulum, deixou duas vítimas: um blogueiro de viagens da Califórnia e um turista alemão. Três outros turistas ficaram feridos.