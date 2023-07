Ativista Greta Thunberg é condenada após desobedecer a polícia na Suécia

Justiça sueca condenou jovem a uma multa de 1,5 mil coroa suecas (R$ 687) e ao pagamento de mais 1 mil coroas para um fundo voltado à vítimas de crimesQ

Andreas HILLERGREN / TT News Agency / AFP Em junho, Greta participou de protestos que bloquearam os acessos ao porto de Malmö, na Suécia



A ativista ambiental Greta Thunberg foi condenada a uma multa por ter desobedecido à polícia durante uma manifestação na Suécia, seu país natal. A condenação da jovem de 20 anos foi confirmada nesta segunda-feira, 24, quando ela compareceu ao tribunal e não respondeu perguntas da imprensa. A desobediência teria acontecido durante uma manifestação que bloqueou o porto da cidade de Malmö, no sul da Suécia. Segundo a ficha de acusação de Thunberg, vista pela AFP, a jovem “participou de uma manifestação que interrompeu o trânsito” e “recusou-se a obedecer ordens da polícia”. “É correto que eu estava naquele lugar naquele dia, e é correto que recebi uma ordem que não dei ouvidos, mas quero negar o crime”, afirmou a ativista ao ser questionada sobre as acusações. A jovem ainda afirmou que agiu por necessidade, por causa da “emergência climática”.Após um curto julgamento, a Justiça sueca condenou a jovem a uma multa de 1.500 coroa suecas (R$ 687) e a pagar mais 1 mil coroas suecas (R$ 458) para um fundo sueco voltado à vítimas de crimes. A ação que gerou o bloqueio do porto foi organizada pela ONG ambientalista Ta Tillbaka Framtiden (“Peça o futuro”, em tradução livre), cujo militantes obstruíram as vias de entrada e saída do porto protestando contra o uso de combustíveis fósseis. “”Não vamos bater em retirada”, reagiu a ativista após o anúncio do veredito. “É um absurdo que quem age com base em dados científicos, quem bloqueia a indústria dos combustíveis fósseis, é quem tem que pagar o preço”, continuou a jovem.

*Com informações da AFP